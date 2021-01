Policiais do 5º BPM de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) prenderam na manhã deste domingo (24.01), um homem por furto e arrombamento, na área central da cidade.

A informação via 190 descrevia que o suspeito tinha levado vários aparelhos celulares de uma loja de eletrodomésticos. Os funcionários passaram as características físicas do homem que foi identificado quando andava a pé pela Avenida 13 de Maio.

Ele carregava os celulares enrolados em uma capa de encosto de banco junto com ferramentas.

No estabelecimento comercial, foi percebido que o criminoso tinha quebrado um cadeado do portão da lateral e entrado pela janela do banheiro.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939.

Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.