Neste domingo (24), o clássico gaúcho entre Internacional e Grêmio movimentou a 32ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o Tricolor saiu na frente com Jean Pyerre, e o Colorado conseguiu a virada com gols de Abel Hernández e Edenílson já no final do segundo tempo: 2 a 1.

O clássico Gre-Nal começou sem muitas emoções no Beira-Rio. Aos dois minutos, o Internacional chegou com perigo em chute forte de Praxedes, que viu Vanderlei espalmar. Depois, o Grêmio até teve a posse de bola, mas não foi criativo para tentar abrir o placar.

O Colorado, esperando os contra-ataques para sair em velocidade, teve a melhor oportunidade já na marca dos 34. Yuri Alberto finalizou de dentro da área e mandou a bola no travessão. Trocando passes nos instantes finais, as equipes mantiveram o equilíbrio e foram para o intervalo sem balançar as redes em Porto Alegre.

O ritmo no segundo tempo ficou mais movimentado, com as duas equipes se lançando mais ao ataque. Do lado do Inter, Peglow e Edenílson levaram perigo nos primeiros minutos. Já o Grêmio, que passou a ficar mais com a posse de bola, teve chances com Lucas Silva e Diego Souza.