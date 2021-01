O pagamento do subsídio à empresa que opera o transporte coletivo em Rondonópolis está novamente atrasado. Trabalhadores do setor procuraram o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Rondonópolis e Região (STTRR), para reclamar que a empresa Cidade de Pedra ainda não pagou o vale que é pago todo o dia 20, devido a falta do repasse da Prefeitura. Caso não seja normalizado o pagamento, os trabalhadores afirmam que podem decidir por uma paralisação nos serviços.

“Caso ocorra atraso no pagamento de salários e também dos vales, pode ocorrer a mobilização dos trabalhadores e talvez alguma paralisação dos serviços. A classe de trabalhadores do transporte coletivo vem perdendo muito ao longo destes últimos três anos, onde foram demitidos mais de 150 trabalhadores” , disse Luiz Gonçalves da Costa, presidente do STTRR.

De acordo com o sindicalista, a problemática do transporte coletivo vem prejudicando não somente os trabalhadores do setor, mas toda a população que depende do serviço.

“O prefeito não consegui licitar uma empresa e nem colocar em funcionamento a autarquia municipal do transporte coletivo que prometeu instalar. Enquanto isso, a população sofre com a falta de veículos mais adequados para o transporte e que atenda todos os bairros” , ressaltou.

Segundo o vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Câmara Municipal, a Secretaria de Finanças do Município tem previsão de realizar o pagamento do subsídio para a empresa de transporte coletivo na próxima quarta-feira (27).

“Pelo que foi informado, ainda não foi realizado o pagamento devido a tramites burocráticos como a abertura do orçamento deste ano” , informou o vereador.