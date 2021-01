UFR I

O Diário Oficial da União trouxe, na edição de sexta-feira (22), a aprovação do Estatuto da Universidade Federal de Rondonópolis – UFR, assinada pelo secretário de Educação Superior do MEC (Ministério da Educação), Wagner Vilas Boas de Souza.

UFR II

O estatuto foi amplamente discutido por toda a comunidade universitária e traz as principais diretrizes que agora a UFR passa a seguir. As primeiras reuniões foram realizadas ainda no começo de 2020 e coordenadas por uma comissão formada por representantes de toda a comunidade universitária. Mais uma importante conquista para nossa UFR!

MICO… I

Início do primeiro mandato, pessoas que estão começando a entender a parte burocrática de ser vereador, e sempre aparecem umas pérolas… Na sessão extraordinária realizada na manhã de ontem (23), por exemplo, um novato foi até a Tribuna com aquele discurso para a galera, aproveitando o seu momento para “lacrar”. Mas, acabou mesmo foi tornando público seu desconhecimento sobre o andamento de projetos na Casa de Leis. MICO… II

Precisou um dos “antigões”, há anos participando de sessões, explicar como as coisas funcionam. O problema aqui, veja bem, não é não saber tudo, já que se trata do primeiro mandato e aos poucos certamente o novo vereador vai se inteirando. O problema é não ter a humildade de aprender antes de sair gritando por aí…

VACINAS I

Como todo mundo sabe, neste primeiro momento as doses de vacinas imunizantes contra o coronavírus são pouquíssimas, e Rondonópolis recebeu somente 5.166 doses.

VACINAS II

Desse montante, 671 não foram entregues para a Prefeitura de Rondonópolis, mas sim diretamente levadas pelo Escritório Regional de Saúde para o Hospital Regional. As demais doses, 4.495, foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde para que a imunização de profissionais de saúde da linha de frente (das redes pública e privada) fosse então realizada.

VACINAS III

Percebemos muitas críticas à Prefeitura quanto as doses exclusivas para o Hospital Regional, mas essa foi uma decisão do Governo do Estado de Mato Grosso, como fica agora esclarecido.

REPOSIÇÃO I

Assim como era previsto, os vereadores aprovaram, em sessão extraordinária na sexta-feira (22), o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores públicos municipais. A aprovação foi unânime. REPOSIÇÃO II

Para este ano, a reposição será de 4,52%, calculada com base no IPCA de 2020. Os servidores devem receber a RGA já nesta folha de pagamento de janeiro, como determina a data base dos servidores do município.

SAMUEL I

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), de Rondonópolis, informou que realizou nesta semana diligência para averiguar mais uma informação sobre o possível paradeiro do garoto Samuel Victor Carvalho, desaparecido desde outubro de 2019.

SAMUEL II

A partir de informações recebidas de Campo Grande (MS), a equipe da DEDM de Rondonópolis passou a apurar os fatos e solicitou apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que realizou diligências in loco para a verificação do endereço levantado. No entanto, após a checagem, foi constatado que a informação não procedia.

SAMUEL III

O inquérito policial sobre o caso continua em andamento, e todas as informações e denúncias em relação ao caso que chegam à delegacia são investigadas e checadas. A Polícia Civil continua trabalhando no caso e conta com apoio da população com novas informações que possam auxiliar nas investigações. As denúncias podem ser feitas através do 197, pelo (66) 3423-1754 ou através do WhatsApp (66) 9 9937-5462.