A Justiça condenou Ramos de Farias e Silva Filho e Jesus de Oliveira Vieira de Souza por estelionato e lavagem de capitais por aplicar um golpe no Município de Rondonópolis com a venda de respiradores falsos no valor de R$ 1,4 milhões e o Ministério Público de Mato Grosso entrou com recurso para aumentar as penas, que foram de oito anos para Ramos e dois anos e 11 meses para Souza.