Um problema de erosão na Avenida Bandeirantes, próxima aos bueiros do Córrego Canivete, começa a ganhar proporção e preocupar. No local, a pista, sentido Centro, sofre os efeitos do mau escoamento das águas das chuvas, e a segurança de motoristas e pedestres já está em risco.

Porém, com algumas poucas chuvas e somente três meses após a entrega da obra, os transbordamentos no local continuaram e calçada e asfalto começaram a serem danificados por uma erosão.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra/MT), disse que após a conclusão da obra de canalização do Córrego Canivete foi elaborado um relatório técnico indicando a necessidade de execução do serviço de drenagem para a manutenção da obra em boas condições.

“Esse relatório foi repassado à Prefeitura Municipal, via notificação, para que ela realize o serviço de drenagem, visto que a ausência desse serviço interfere diretamente na qualidade da obra no córrego, ocasionado as erosões.

A Obra

O Estado realizou a troca de manilhas para melhorar o escoamento das águas em dias de chuva forte. Como existiam somente dois bueiros no local, que não eram suficientes, além do transbordamento as águas do Canivete também ficavam represadas e acabavam “voltando”, alagando casas que ficam próximas aos bueiros.