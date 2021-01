O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), será a porta de entrada para a seleção das novas 100 vagas que o núcleo da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), em Rondonópolis irá abrir para este ano. A informação foi repassada pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB). Atualmente, o núcleo local da Unemat, conta com duas turmas de Direito em andamento, agora com as 100 novas vagas serão abertas mais duas turmas. A universidade também deve contar, a partir do segundo semestre, com 100 vagas para o curso de Jornalismo.

