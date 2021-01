Uma das regiões mais problemáticas da cidade com relação a falta de drenagem, o Parque Sagrada Família está recebendo, após muita cobrança e espera dos moradores, obras de pavimentação em diversas ruas e avenidas. Essas obras estão sendo tocadas por empresas diferentes, cada uma seguindo a licitação que se sagrou campeã, sendo que algumas melhorias na região já são bastante nítidas, como é o caso da Avenida dos Estudantes.

Contudo, alguns moradores da região procuraram a redação do A TRIBUNA relatando a paralisação de parte da obra, já que trabalhadores da empreiteira contratada não foram mais vistos no local em que deveriam estar atuando. Trata-se do trecho cuja obra é de responsabilidade da Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda.

Alguns serviços já foram realizados, mas tudo aparentemente está parado. Em contato com a Prefeitura de Rondonópolis, a informação é de que a denúncia não procede, e que a obra não está parada. Contudo, segundo informado, caminha de forma mais lenta devido ao período chuvoso.

Contudo, no Diário Oficial do Município do dia 12 de janeiro de 2020, o contrato de número 755/2020 entre a Prefeitura e a empresa, referente as obras de pavimentação asfáltica com capa selante tipo TSD e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do bairro Residencial Sagrada Família, recebeu a sua quarta notificação.

Segundo o fiscal de obra, a Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda não está cumprindo com o cronograma previsto em reunião na Secretaria de Infraestrutura do Município.

“Dentro das inconformidades apresentadas, destacamos a falta de maquinário nas frentes de serviço liberadas e serviços iniciados e nunca finalizados. Em reuniões semanais entre a contratante e a contratada, anotadas em ata de obra, a empresa firmou um cronograma de execução que não é seguido pela mesma” , relata o fiscal.