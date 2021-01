A semana tem sido de aumento expressivo nos casos diários confirmados de Covid-19, sendo que, somente ontem (21), foram 171 novas notificações. A ocupação de leitos de UTI também está em crescimento, com taxa atual de 96.7%, sendo que na tarde de ontem somente 1 leito SUS de UTI estava disponível para atendimento de moradores da cidade e dos demais municípios da região, já que são todos mantidos pelo Estado.

Na última atualização feita pela Secretaria Municipal de Saúde, a Santa Casa tinha somente 2 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 disponíveis ontem, e o Hospital Regional nenhum leito, sendo que já estava com um paciente a mais que sua capacidade exclusiva para a doença, que foi alocado em outro leito (isolado dos pacientes com patologias comuns).

No momento, são 36 pessoas internadas em leitos de UTI (públicos e privados), 2 pacientes nos leitos semi-intensivos da UPA (restando 8 vagas disponíveis) e 34 pacientes em leitos de enfermaria (públicos e privados). No total, são 51 pessoas internadas com a doença na cidade.