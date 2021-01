O problema se agravou, pois a pessoa que fez isso, ainda ateou fogo no lixo, o qual continha frascos de aerossóis que explodiram. As pessoas ficaram com medo e chamaram até os bombeiros”

Já há várias semanas o A TRIBUNA vem denunciado a formação de vários “bolsões” de lixo espalhados pela cidade, como ao longo do Anel Viário e até em ruas de novos loteamento. A problemática também está presente em ruas aos fundos do Residencial Ana Carla e também ao fundo do Residencial Casaldáglia nas proximidades do antigo campo do Rondonópolis Esporte Clube (Rec).