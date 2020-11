A eleição para vereadores de Rondonópolis este ano realmente trouxe algumas mudanças na configuração da Câmara Municipal. O município voltou a eleger mulheres após dois mandatos do legislativo. Foram eleitas duas. Também é recorde a quantidade de partidos representados na Casa de Leis. São 13 partidos no total. A renovação também impressionou com a reeleição de apenas oito vereadores, com uma renovação de 62%. Mas, o que também chama muita atenção é que foram eleitos 14 vereadores genuinamente rondonopolitanos, nascidos aqui, uma bancada de praticamente 2/3 do nosso poder legislativo.

Com as alterações, o que a sociedade espera é que possa ser bem representada, com vereadores verdadeiramente comprometidos com a construção de uma cidade melhor para todos, e não comprometidos apenas com alguns ou com o poder. É defendendo os interesses dos cidadãos que o legislativo deve atuar.

As mudanças desta eleição também levantam a pergunta de como ficarão configurados os grupos de apoio e de oposição ao prefeito José Carlos do Pátio, partindo do pressuposto que o Solidariedade, partido do prefeito reeleito, foi o que conseguiu o maior número de cadeiras na Câmara Municipal, com seis vereadores eleitos, e por sinal, eleitos entre os mais votados da cidade, e que naturalmente terá força para trabalhar na formação da mesa diretora para o primeiro biênio da legislatura.

Entre as possibilidades estaria a aproximação do MDB para a base do prefeito. O partido elegeu três vereadores, segunda maior bancada da Câmara, e também dos representantes de partidos como PTB, PSB, PSD, PP, PSC e PT. Assim, a base seria maioria.

De qualquer forma, na base ou na oposição, naquele partido ou no outro, a esperança da população é que os próximos vereadores possam estar comprometidos em defender os interesses dos rondonopolitanos em primeiro lugar, e que contribuam em transformar a cidade em um lugar melhor para todos viverem.

É claro que a presença de uma quantidade muito maior de partidos na Câmara, situação inédita e ocasionada pelas novas regras eleitorais, e o retorno de representantes mulheres, deve ser benéfico para Rondonópolis. Diversidade de ideias e de visões de mundo podem ajudar e muito a cidade.