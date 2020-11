Apesar de não ter sido eleito para a vaga ao Senado, José Medeiros (Podemos), que tem sua base eleitoral em Rondonópolis, foi o mais votado na cidade. Medeiros teve 33,33% dos votos, num total de 28.995, mas foi seguido de perto por Carlos Fávaro (PSD), que foi eleito senador, e em Rondonópolis fez 26,18% dos votos válidos, totalizando 22.777 votos. Em terceiro lugar ficou Coronel Fernanda (Patriotas) com 13,13%, num total de 11.423 votos.

Também com uma quantidade significativa dos votos, Valdir Barranco (PT) foi o quarto colocado na cidade com 8,96%, que representa um total de 7.793 votos. Em quinto, ficou o ex-governador Pedro Taques (Solidariedade), com 3,97% dos votos, totalizando 3.456. Na sexta colocação ficou Nilson Leitão (PSDB) que teve 3,18% dos votos, num total de 2.768.

O sétimo colocado foi Elizeu Nascimento (DC), com 3,01%, totalizando 2.621 votos. Em oitavo ficou Reinaldo Moraes (PSC), com 2,69%, num total de 2.343 votos. Em nono ficou o Procurador Mauro (Psol), com 2,55% dos votos, totalizando 2.220. Na décima colocação aparece Euclides Ribeiro (Avante) com 2,17%, num total de 1.884 votos e em último, Feliciano Azuaga (Novo) com 0,82%, somando 716 votos.

A quantidade de votos brancos e nulos em Rondonópolis foi bastante alta para o cargo de senador. Foram registrados 11.552 votos brancos, o equivalente de 10,50% e 11.437 votos nulos (10,40%).

MATO GROSSO

Carlos Fávaro, que já ocupava o cargo de forma interina por ter ficado na terceira colocação nas eleições de 2018, foi eleito senador por Mato Grosso com mandato até 2026 com 371.857 votos, 25,97% dos votos válidos. Em segundo ficou Coronel Fernanda com 293.362 votos (20,49%). Na sequência veio Nilson Leitão, em terceiro, com 11% dos votos, totalizando 157.504. Na quarta colocação ficou José Medeiros com 138.922 votos, 9,70% dos votos válidos e em quinto lugar ficou Valdir Barranco com 8,24% dos votos, somando 117.933.

A eleição suplementar ao Senado em Mato Grosso foi realizada para o cargo deixado pela ex-juíza Selma Arruda que foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por caixa dois e abuso de poder econômico.