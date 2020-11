As urnas revelaram não somente os eleitos no pleito do domingo, 15, mas também que a pesquisa que mais se aproximou do resultado para a eleição majoritária em Rondonópolis foi a do Ibope Inteligência, contratada pelo A TRIBUNA e divulgada no dia 4 de novembro.

Apesar de ter sido realizada duas semanas antes da votação, com trabalho de campo encerrando dia 2 de novembro, a assertividade da pesquisa Ibope/A TRIBUNA foi muito expressiva, cravando em cima o percentual do prefeito reeleito e a ordem de classificação dos demais candidatos, apesar da diferença de percentuais, devido algumas variações nesse meio tempo, entre o período do trabalho de campo e a data da votação.