Uma mulher de 93 anos, que tinha como comorbidades a hipertensão e a diabetes, um homem de 65 anos, sem comorbidades, e uma mulher de 68 anos, que também tinha como comorbidades a hipertensão e a diabetes, vieram a óbito no Hospital Regional de Rondonópolis.

Com mais três mortes por Covid-19 confirmadas, Rondonópolis chegou a 362 óbitos em decorrência da doença, desde o início da pandemia. Os três últimos casos foram registrados no domingo (15).

O Município ultrapassou a marca dos 12 mil casos da Covid-19, sendo 102 novos casos no último período de 24 horas avaliado. Do total de pessoas infectadas, 11.540 se recuperaram e 119 ainda estão com o vírus ativo, sendo 25 em isolamento domiciliar e 43 hospitalizadas.