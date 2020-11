Na manhã de ontem (16), o prefeito reeleito Zé Carlos do Pátio (SD), concedeu uma coletiva de imprensa onde falou sobre os mais diversos temas e respondeu os questionamentos feitos pela imprensa da cidade. Acompanhado do seu vice, Aylon Arruda, do deputado federal Neri Geller e do deputado estadual Nininho, além dos presidentes dos partidos de sua coligação, família e demais apoiadores, Pátio se emocionou, não se conteve e foi às lágrimas ao falar sobre a expressiva votação registrada, com quase 45 mil votos recebidos e uma ampla vantagem diante dos adversários.

“Quero agradecer a Deus e a toda população de Rondonópolis pelo apoio, pela solidariedade, pela confiança nessa reeleição. Isso aumenta a nossa responsabilidade perante a nossa população. Quero aqui também ressaltar o respeito que eu tenho por todos os outros candidatos a prefeito, o debate foi extremamente democrático, e a nossa administração, minha e do Aylon Arruda, ela será para todos”.

Ao ser questionado sobre o que a vitória representava de forma pessoal, o prefeito reeleito chorou e não conseguiu responder, sendo aplaudido pelos presentes.

“Nem preciso responder, essa é a resposta”, disse emocionado. Zé do Pátio lembrou as obras que estão em andamento na cidade e fez o compromisso com a população de terminar e entregar essas melhorias.

“Temos tudo organizado e dinheiro em caixa para terminar”.

O vice-prefeito eleito Aylon Arruda prometeu ter um papel de interlocutor entre as demandas da classe empresarial e produtivas junto ao município, além de atuar na busca por investimentos na cidade. Ocupando seu primeiro cargo político, Aylon reforçou que espera corresponder a expectativa dos eleitores. Senador eleito visita cidade No período da tarde, prefeito e vice-prefeito eleito receberam o senador da República vitorioso na Eleição Suplementar, Carlos Fávaro.

“Queria agradecer a votação expressiva, mais de 370 mil votos recebidos em todo o Estado, e em especial Rondonópolis e a região sudeste, pois aqui nós fizemos uma parceria muito forte e muito unida, muito antes até mesmo das convenções”.