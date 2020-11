Com o resultado deste pleito de 2020, candidatos bem votados de 13 partidos com representação na Câmara Municipal ficarão na condição de suplente a partir de 2021. Apesar de não terem conquistado uma vaga neste momento, podem assumir o pleito em caso da desistência/licença/vacância do titular.

Pelo Solidariedade, as suplências ficaram com Juary Miranda (1.056 votos – 1º suplente), Dr. Manoel (958 votos – 2º suplente) e Wellington (957 votos – 3º suplente). As suplências do MDB ficaram com Mariuva da Saúde (1.041 votos – 1º suplente), Fábio Cardozo (922 votos – 2º suplente) e Defensor Valdenir (917 votos – 3º suplente).

Pelo Democracia Cristã, as suplências foram do Professor Alikson Martins (499 votos – 1º suplente), Kiko Ferreira (483 votos – 2º suplente) e Gilmar da Farmácia (478 votos – 3º suplente). Pelo PP, as suplências ficaram com Alcimar Borges (745 votos – 1º suplente), Nenzão (413 votos – 2º suplente) e Cléverson Martins (383 votos – 3º suplente).

No PSD, as suplências ficaram com Professor Silvio Negri (730 votos – 1º suplente), Bilu do Depósito de Areia (726 votos – 2º suplente) e Coracy Enfermeira (606 votos – 3º suplente). Pelo PSB, as suplências ficaram com Valter Arantes (671 votos – 1º suplente), Fabio Borges (393 votos – 2º suplente) e Gabriel Castanho (342 votos – 3º suplente).

As suplências do Republicanos ficaram com Daniel do Comercial Simone (664 votos – 1º suplente), Cadidé (574 votos – 2º suplente) e Reydner Souza (406 votos – 3º suplente). No Podemos, as suplências ficaram com Daniel da Farmácia (645 votos – 1º suplente), Wesley Cláudio (437 votos – 2º suplente) e Valdir Correia (421 votos – 3º suplente).

O PTB fez as seguintes suplências: João Moto Táxi (606 votos – 1º suplente), Jamal Daud (583 votos – 2º suplente) e Willian de Brito (494 votos – 3º suplente). Pelo PT, as suplências ficaram com Mauro Campos (441 votos – 1º suplente), Willian Souza (397 votos – 2º suplente) e Almir Araújo (396 votos – 3º suplente).

No PSDB, as suplências ficaram com Fabiano Nascimento (409 votos – 1º suplente), Cleverson Vilela (339 votos – 2º suplente) e Jean Castelli (302 votos – 3º suplente). Pelo PSC, as suplências foram do Almir Batista (571 votos – 1º suplente), Gildo Moura (548 votos – 2º suplente) e Jandir Martins (502 votos – 3º suplente).

Por fim, os reservas do PSL foram: Comandante Moura (414 votos – 1º suplente), Eder dos Anjos (376 votos – 2º suplente) e Moises Medeiros (369 votos – 3º suplente).