Num lado, a votação apontou os campeões de voto, com Roni Magnani (Solidariedade), com 2.203 votos, e Adilson do Naboreiro (Solidariedade), com 2.195 votos. Por outro lado, os menos votados foram Jheniffer Oliveira (Patriota), com 1 voto, e Crislaine (Rede), que curiosamente não recebeu nenhum voto.