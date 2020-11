A eleição municipal de 2020 foi a primeira a ser realizada após a reforma eleitoral de 2017, que alterou as regras da disputa proporcional permitindo aos partidos que não alcançarem o número de votos do quociente eleitoral participarem da distribuição das vagas obtidas por meio da média.

Em Rondonópolis, a nova regra levou vários candidatos a obterem a eleição para vereador pela média nas vagas de sobra, aumentando a quantidade de partidos que compõem o legislativo municipal. No total, são 13 partidos com representatividade na Câmara Municipal. Os partidos Republicanos, Podemos, PT, PSB, PSDB, PSC, PP e PSL não atingiram o quociente eleitoral, mas elegeram vereadores com o cálculo da média de votos na disputa de vagas de sobra.

Essa regra acaba favorecendo partidos com menor expressão ou com candidaturas alternativas, que tenham como estratégia a disputa da vaga de sobra. Para saber o quociente eleitoral é preciso dividir o total de votos válidos para vereador (descarta-se brancos, nulos e anulados sub judice), que em Rondonópolis foi de 102.133, pelo número de vagas disponíveis para vereador, que são 21. O resultado será um quociente eleitoral de 4.863 votos. Na sequência, para saber quantas vagas cada partido terá direito, divide-se o total de votos do partido pelo quociente eleitoral.

O Solidariedade, que obteve seis vagas na Câmara Municipal, formando a maior bancada, teve um total de 21.748 votos, o que permitiu que o partido obtivesse quatro vagas pelo quociente e mais duas de sobra pela média de votos. Foram eleitos pelo partido: Roni Magnani (2.203 votos), Adilson do Naboreiro (2.195 votos), Dico (1.445), Jonas Rodrigues (1.332), Batista da Coder (1.186) e Reginaldo Santos (1.166).

A segunda maior bancada foi formada pelo MDB, que atingiu 12.726 votos totais e, com isso, obteve três vagas pelo quociente eleitoral. Pelo partido foram eleitos Adonais Fernandes (1.116 votos), Investigador Gerson (1.056) e Cláudio da Farmácia (1.052). O MDB não conseguiu média de votos para obter mais uma vaga de sobra.

O DC obteve 8.190 votos totais e com isso, duas vagas na Câmara Municipal pelo quociente eleitoral. Pelo Democracia Cristã foram eleitos os vereadores Paulo Schuh (1.136 votos) e Kaza Grande (632).

O PSD conseguiu atingir o quociente eleitoral com um total de 6.975 votos e, com isso, obteve uma vaga que foi ocupada pelo vereador Roni Cardoso, que teve 977 votos. O PTB também obteve quociente eleitoral ao conseguir um total de 5.188 votos totais, confirmando uma vaga na Câmara Municipal que foi ocupada pelo vereador Beto do Amendoim, que teve 897 votos.

Os demais partidos não obtiveram o quociente eleitoral (4.863 votos) e conseguiram eleger candidatos por meio das médias de votação nas vagas de sobras. O Republicanos conseguiu um total de 4.553 votos e elegeu a vereadora Kalynka Meireles, que fez um total de 823 votos. O Podemos obteve um total de 4.551 votos e elegeu o vereador Dr José Felipe, que totalizou 1.154 votos.

Ainda sem atingir o quociente eleitoral, conseguiram eleger vereadores nas vagas de sobra o PSDB com o total de 4.288 votos, reelegendo o Subtenente Guinâncio, com 1.102 votos. O PSC teve um total de 4.247 votos e elegeu Cido Silva, com 808 votos. O PP totalizou 4.215 votos e elegeu o vereador Ozeas Reis, com 804 votos. O PT teve um total de 4.126 votos e, com isso, elegeu o vereador Júnior Mendonça, com 860 votos. O PSL obteve 4.053 votos totais e elegeu Marisvaldo, com 595 votos. Por último, o PSB teve 3.878 votos no total e elegeu a vereadora Marildes Ferreira, que teve 1.101 votos.

Ocorre que, com a regra da proporcionalidade, alguns candidatos que obtiveram melhor votação podem ficar de fora das vagas. Como a eleição de vereadores é baseada no sistema proporcional de votação, nem sempre quem tem o maior número de votos é eleito. Assim, se o partido não conseguir o quociente eleitoral, ficará sem vaga direta e o candidato, mesmo que tenha mais votos que outro candidato de um partido que teve o quociente eleitoral atingido, ficará de fora. Quanto mais votos o partido tiver no total, maior as chances de conseguir uma vaga de sobra pela média de votos.

O candidato pelo PRTB, Michel Pagno, que obteve 839 votos, é um exemplo desta situação. Ele não obteve uma vaga, pois o seu partido fez um total de 1.781 votos, quantidade bem abaixo do quociente eleitoral de 4.863 votos, que lhe daria direito a um vaga na Câmara Municipal.