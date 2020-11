Para que os cidadãos possam conhecer melhor o que cada um dos oito candidatos a prefeito de Rondonópolis propõe, caso seja eleito, nesta edição do A TRIBUNA serão apresentadas uma síntese das principais propostas dos candidatos para a área de gestão/administração pública. Os dados foram obtidos nos planos de governo encaminhados pelos concorrentes ao cargo para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A área de gestão pública, que engloba a administração, é fundamental para o bom funcionamento da máquina pública municipal e dos serviços prestados aos cidadãos, bem como para a boa aplicação dos recursos públicos.

Confira as principais propostas dos candidatos:

Cláudio Ferreira (DC) Entre as principais propostas do candidato, estão a reforma administrativa com a redução no número de secretarias; ampliação da informatização e implementação de aplicativos digitais e virtuais; aumento da transparência; reformulação da incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) para as atividades de empresas privadas de saúde e dos processos de contratações com cortes de gastos; e, instituir o REVOGASIM, que tem como finalidade revogar atos que burocratizam a administração pública.

Coronel Bonoto (PRTB) O candidato propõe instituir uma gestão humanizada e profissional, que fortaleça os servidores; adotar o sistema de gestão por resultados; criar o projeto Prefeitura no Celular; despolitizar a ocupação dos cargos de liderança e valorizar a força de trabalho, buscando a máxima eficiência e honestidade nas aquisições governamentais.

José Carlos do Pátio (SD) O candidato apresenta como propostas, entre outras, a informatização das aquisições públicas; a capacitação dos servidores públicos em diversas áreas profissionais; a reestruturação do setor de compras, protocolo, patrimônio e contratos; a readequação da legislação; a manutenção do Programa de Reestruturação do ISS; a aplicação da total informatização do processo de cobrança; e, a criação de mecanismos de incentivos à adimplência de tributos.

Kleber Amorim (PT) O candidato apresentou um plano de governo amplo que não especifica as ações na área administrativa/gestão, mas aponta propostas como a implantação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a valorização do trabalho e dos trabalhadores; a criação de mecanismos para facilitar a produção e a dinamização de toda a cadeia produtiva; a organização agrária e industrial com sustentabilidade e o uso da ciência e tecnologia a serviço dos interesses sociais.

Kleison Teixeira (Psol) Entre as propostas, o candidato aponta a participação popular direta; a redução de cargos de confiança; a realização de concurso público; a fiscalização e audição dos termos contratados nas terceirizações; a revisão das concessões e criação de autarquias; a utilização de recursos tecnológicos que propiciem maior eficiência administrativa e facilitem os mecanismos de consulta e controle social sobre os serviços e as contas do município; e, a melhoria na transparência.

Luizão (Republicanos) O candidato apresenta como principais propostas a modernização e desburocratização dos sistemas de análise e expedição de alvarás de funcionamento e de construção; a capacitação e treinamento dos servidores; a divulgação e incentivo a consulta cidadã ao Portal da Transparência do Município; a adoção de uma política de comunicação utilizando plataformas digitais que atendam a todas as camadas sociais; e, a criação de um sistema efetivo de participação popular nas decisões de gestão.

Thiago Muniz (DEM) Entre as principais propostas do candidato, estão a melhoria dos processos de trabalho; a melhoria das condições de trabalho e da remuneração dos servidores; a revisão dos procedimentos e rotinas; a criação de um novo Portal da Prefeitura Municipal, mais moderno e interativo; a reestruturação do Portal da Transparência; e, a revisão periódica do cadastro de fornecedores.