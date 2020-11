Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rondonópolis tem atualmente 155.538 eleitores aptos a votar nestas eleições. São 10.494 eleitores a mais que nas últimas eleições municipais de 2016, quando a cidade contava com 145.044 eleitores aptos para comparecerem às urnas.

A maior parte do eleitorado rondonopolitano é composto por mulheres (80.986), enquanto 74.552 são homens. Elas representam 52,1% do eleitorado e eles 47,9%. Os eleitores de Rondonópolis estão divididos em duas zonas eleitorais. Na 10ª Zona Eleitoral votam 69.771 eleitores e na 46ª Zona, 85.576.

A Escola Estadual Elizabeth de Freitas Magalhães, localizada no Jardim Atlântico, concentra o maior número de eleitores em Rondonópolis. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, 6.185 eleitores votam no local. Na sequência, está a Escola Estadual André Antônio Maggi, no Jardim Participação, com 6.119 eleitores. Os dois locais de votação integram a 46ª Zona Eleitoral, que conta com um total de 36 locais de votação e 262 seções eleitorais.