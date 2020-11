O decreto assinado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio, de número 9.796, publicado no dia 12 de novembro deste ano, permite o funcionamento do comércio local neste domingo conforme o previsto em alvará.

Assim, mesmo que o Executivo autorize o funcionamento da empresa “quem autoriza as regras trabalhistas são os sindicatos” .

As legislações são autônomas, isto é, o prefeito tem que autorizar e o sindicato também tem que autorizar.

Neste contexto, as lojas do shopping estão autorizadas a abrir neste domingo porque o vice-presidente do Sindicato Comércio Varejista e diretor da associação do referido centro comercial, Rogério Américo, e o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Lucas Gonçalves, assinaram nesta sexta-feira (13/11) um acordo prevendo essa liberação específica para o empreendimento.