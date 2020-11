Os candidatos apresentaram suas propostas e, neste domingo (15), os eleitores vão decidir os rumos de Rondonópolis para os próximos quatro anos. Junto com o candidato a ser eleito, começam os planejamentos e preparativos para esse novo tempo. Independente de quem seja o eleito nas urnas, os desafios do novo gestor estão em cena e já podem começar a ser discutidos. A ameaça de uma segunda onda da covid-19, os avanços na estruturação da saúde pública e o fortalecimento do potencial econômico do município são alguns dos pontos que causam preocupação social e precisam de respostas do gestor a ser eleito.

Afinal, quais são os principais desafios do prefeito a ser escolhido em 2020 em Rondonópolis? Nessa discussão, o Jornal A TRIBUNA ouviu representantes de vários segmentos da sociedade. Veja o que eles responderam: Orlando Sabka, aposentado.

“São tantos os problemas, mas em primeiro lugar acredito que seja cuidar mais da nossa saúde. Vejo que nas unidades de saúde faltam atendentes e médicos. Tem que mudar o sistema de fichas (senhas) para atendimento ao usuário. Agora, por exemplo, fui umas três vezes por volta das 4h e 5h e não consegui ser atendido. Consegui o encaminhamento depois de um mês no Laboratório Central. Faz um ano e meio que estou na fila para consulta com o cardiologista e vai para três anos na fila para com o oculista. O certo seria marcar as consultas e exames por telefone e não se sujeitar a ter de ir de madrugada para conseguir atendimento. Tem de colocar o prefeito para trabalhar porque estão fazendo serviço porco, como na canalização junto à Avenida dos Estudantes.”

Mara Lídia Seixas Rodrigues Jerônimo, integrante do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis.

“Os principais desafios do novo gestor serão trabalhar para que todos os cidadãos cresçam para uma melhor qualidade de vida. Também construir e aprovar um Plano Diretor decente, visando o desenvolvimento ordenado de nossa cidade. Além disso, desenvolver estratégias e ações que objetivem a eficiência e a eficácia da gestão pública com total transparência.”

Luís Otávio Bau Macedo, economista e professor do curso de Ciências Econômicas da UFR.

“O município de Rondonópolis ainda é muito dependente das atividades vinculadas direta e indiretamente à produção primária. A superação dessa condição é árdua, mas necessita ser priorizada. A janela de oportunidade atual é passageira. Por exemplo, o fato do terminal ferroviário representar quase um terço do valor adicionado municipal torna a pujança orçamentária muito dependente. E os investimentos em novos canais de escoamento em outras regiões e a possibilidade de menor crescimento das exportações de commodities, nesta década, podem representar uma forte desaceleração econômica para Rondonópolis. Portanto, os próximos quatro anos serão cruciais para, primeiramente, se aproveitar do ciclo vigente, mas também se construir as pontes para um ciclo futuro. O novo ciclo deve ser baseado na conversão das vantagens comparativas existentes – infraestrutura de distribuição e localização, serviços sofisticados (saúde e educação), capacidade empreendedora e oferta de matérias primas – para a diversificação e a adição de valor econômico da produção local. Habilidade para o diálogo, equipe com capacidade técnica e o incentivo à participação coletiva são atributos essenciais para o fortalecimento das sinergias entre os atores locais. Rondonópolis possui grande potencial que se encontra disperso em iniciativas que não são coordenadas. Portanto, o principal desafio do novo gestor municipal será alinhar as capacidades já existentes – e que são inúmeras – para convergirem de forma a induzir um novo ciclo de desenvolvimento.”

Dom Juventino Kestering, Bispo da Diocese de Rondonópolis/Guiratinga.

“Creio que seja trabalhar pelo desenvolvimento do município, que é a qualidade de vida e a dignidade do seu povo, e ao mesmo tempo pelo progresso, que é a geração de emprego, dar novas oportunidades para sua gente, construir uma cidade bonita… Ainda não deve deixar de lado a população mais sofrida, com a promoção social e a ajuda necessária para que ela possa dar o passo para sua libertação pessoal”.

Saulo Morais, jornalista e advogado.

“Creio que será continuar com os cuidados de controle da pandemia do novo coronavírus, que não acabou ainda. O noticiário internacional diz que haverá uma segunda onda da covid-19 e os gestores precisam seguir os protocolos da OMS [Organização Mundial de Saúde], pois preservar vidas é mais importante que asfaltar bairros, do que arrecadação… A vida humana deve ser o principal foco do novo gestor que vai assumir. A pandemia existe, não adianta dizer que não, e Rondonópolis não é uma exceção à regra!”

Gutemberg Carvalho Silveira, engenheiro agrônomo e presidente da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.

“Além da zona urbana, a zona rural também necessita de um olhar especial, a exemplo da manutenção das vias vicinais, que servem para o transporte da produção, acesso às propriedades e transporte de alunos. É preciso criar uma estrutura para manutenção constante dessas estradas e pontes, para evitar os transtornos principalmente na época das chuvas. Na zona urbana, a administração tem que se preocupar com os munícipes. A cidade hoje está mais bonita e com mais obras, mas precisa atender as demandas dos moradores, como a saúde que tem de melhorar muito.”

Lucas Corrente Luz, empresário.

“Acho que devem ser priorizadas a saúde, a segurança e a mobilidade urbana. O nosso sistema de saúde é precário; o nosso trânsito é terrível, necessitando ser organizado e melhorado, incluindo a abertura de novas avenidas. E segurança também é um setor crítico. Inclusive, minhas obras já foram assaltadas várias vezes. Falta ainda o lazer para a população, como um parque, um lugar bonito e gratuito para que as pessoas possam frequentar”.

Analy Castilho Polizel, reitora pró-tempore da Universidade Federal de Rondonópolis.

“Os dois principais desafios são nas áreas da saúde e educação. A saúde em virtude das consequências e mudanças advindas da pandemia. A educação por causa do novo formato de ensino remoto que foi instituído neste ano com a pandemia, havendo a necessidade de trabalhar a partir do próximo ano para minimizar os impactos gerados e normalizar as atividades. Ou seja, vai ter de haver um olhar diferenciado para minimizar os prejuízos causados na saúde e na educação em função da pandemia.”

