O A TRIBUNA foi notificado neste sábado (7/11) da decisão judicial, tomada em caráter liminar, determinando a suspensão da divulgação da pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, registrada sob o nº MT 07517/2020 e que levantou o cenário da disputa rumo à Prefeitura de Rondonópolis em 2020. A suspensão foi requerida pela coligação Unir para Crescer em ação contra o Ibope Inteligência. A pesquisa foi contratada pelo A TRIBUNA para conhecer o quadro eleitoral em Rondonópolis entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro.

A pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope foi divulgada pelo A TRIBUNA em sua edição de 4 de novembro, quarta-feira, sendo ouvidos 406 eleitores. Além do A TRIBUNA, a Justiça notificou outros sites e coligações que também publicaram o levantamento realizado pelo Ibope. A juíza eleitoral Milene Aparecida Pereira Beltramini concedeu parcialmente o pedido liminar pleiteado considerando que o instituto divulgou a relação dos bairros onde a pesquisa foi realizada, mas não citou a quantidade de eleitores ouvidos em cada setor, mas sim o total da amostragem. Consta na decisão que, segundo a Resolução TSE nº 23.600/9 e o artigo 33 da Lei nº 9.504/97, as pesquisas devem indicar o “número de eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência da pesquisa eleitoral.” Nota do IBOPE Diante da decisão, o Ibope Inteligência esclareceu ao A TRIBUNA que encaminhou para a Justiça Eleitoral, conforme determina a legislação, o detalhamento dos bairros/setores censitários onde a pesquisa foi realizada, porém erroneamente deixou de indicar o número de entrevistas realizadas em cada um deles.

“Vimos por meio desta nota informar que as providências jurídicas necessárias estão sendo tomadas para que esta informação seja incluída no material disponibilizado o mais rápido possível – o montante de 7 entrevistas em cada setor censitário – como forma de reiterar nosso compromisso com a transparência e a legislação”.

Em função desse episódio, a direção do A TRIBUNA deixa bem claro que contratou o Ibope Inteligência com o único objetivo de apontar a realidade do panorama político eleitoral em Rondonópolis nesse momento, visando prestar um serviço à população da cidade.

Reitera que o erro constatado é meramente técnico (uma formalidade), sendo que até o momento não foi detectada nenhuma fraude no levantamento estatístico do Ibope, o que não influencia no resultado apresentado.