Nasceu em São Sepé (RS), é militar do Corpo de Bombeiros e tem mestrado em Educação. Está em Rondonópolis desde 2004, é casado com Cristiane Bonoto e tem dois filhos: Manuela, de 5 anos, e Pietro, de 2 anos e oito meses. É a primeira vez que disputa uma eleição a cargo público. Confira os principais trechos dessa entrevista*:

Vanderlei Bonoto Cante, do PRTB, é o segundo entrevistado da série de entrevistas do Jornal A TRIBUNA com os postulantes ao cargo de prefeito de Rondonópolis em 2020. Militar desde os 18 anos de idade, o candidato Coronel Bonoto não formou coligação e tem como candidato a vice-prefeito nesta eleição o empresário Fábio Amor.

A TRIBUNA – Como está a aceitação nas ruas em relação ao nome do senhor?

Coronel Bonoto – A aceitação ao meu nome é muito boa, porque não tenho rejeição. Sou militar do Corpo de Bombeiros, que nunca foi candidato a nada antes. Então, sou o novo na política, alinhado com Bolsonaro e Mourão e aqui tem 60% de eleitores que votariam em alguém ligado a este aspecto político. Somos muito bem recebidos por vários segmentos da sociedade.

A TRIBUNA – Como o senhor encarou o pedido de impugnação da sua candidatura alegando que não apresentou comprovação de descompatibilização do cargo de comandante dos Bombeiros?

Com muita naturalidade, porque a gente sabia que a documentação estava toda certa. A gente tem que perceber que a legislação para o militar é diferente do civil e, às vezes, a pessoa não percebe isso, nem a promotora acho que percebeu isso. E muita gente tentando me impugnar demonstra que estão muito preocupados com a nossa visão de vir ser candidato sem nenhum vínculo com grupo político, sem qualquer coligação, que vai fazer realmente o que está prometendo na campanha.

A TRIBUNA – Há notícias dando conta que o senhor entrou na Justiça contra o candidato Cláudio Ferreira (DC) por suposto caixa 2 e por ele não usar máscara? Diante dessas ações, pode-se entender que o senhor o tem como principal adversário nesta campanha?

Coronel Bonoto – De jeito nenhum, o nosso principal adversário se chama Zé Carlos do Pátio. O nosso jurídico tem liberdade para entrar com qualquer ação onde ele perceber algum indício de crime. O nosso jurídico apresentou e o juiz eleitoral acatou, então entendemos que há indício de crime de caixa 2 do candidato Cláudio. Mas a nossa primeira ação jurídica foi contra a chapa do Zé do Pátio pedindo a impugnação do seu vice.

A TRIBUNA – Como o senhor avalia a condução do atual prefeito no combate à pandemia? Faltou o quê?

Coronel Bonoto – Faltou tudo! O Zé Carlos do Pátio foi omisso em relação à pandemia. Ele como líder devia ter assumido a frente do problema, ter definido um protocolo rígido no começo, definido os PSFs para atender as pessoas nos primeiros sintomas, feito a parceria com a Santa Casa para ter as UTIs… Então, eu vejo que essa omissão muito grande do poder público resultou em mais de 300 mortes em Rondonópolis.

A TRIBUNA – Se houvesse mais planejamento, o senhor acredita poderia ter mais resultados nesse combate?

Coronel Bonoto – Com certeza, se houvesse uma gestão adequada para o problema, nós teríamos ainda vivas pessoas que morreram por falta de atendimento. Eu tenho convivido com pessoas que perderam familiares para covid porque não tinha UTI. Se tivesse, por exemplo, investido na Santa Casa para ter as UTIs lá atrás, quando tivesse chegado ao pico da doença, não teríamos a deficiência que temos hoje. E ainda agora em novembro tem pessoa que, se pegar a covid, não sabe o que fazer porque até hoje não tem um protocolo definido.

A TRIBUNA – Na sua ótica, por que o atual prefeito não investe na Santa Casa?

Coronel Bonoto – Na verdade, é um equívoco do atual prefeito. Ele quer a Santa Casa para o Município ao que parece. A Santa Casa não é um patrimônio só do município, mas é um patrimônio da região sul de Mato Grosso, porque as pessoas de toda a região quando têm algum problema de saúde mais grave procuram a unidade. Então, é questão de prioridade a parceria com uma entidade filantrópica como a Santa Casa. O prefeito está totalmente equivocado quando não faz essa parceria, pois está agindo contra os interesses dos rondonopolitanos.

A TRIBUNA – Na sua avaliação, qual candidato a prefeito nesta campanha melhor representa os valores da direita conservadora e por quê?

Coronel Bonoto – Olha, nós não precisamos falar, porque nós temos as nossas atitudes. O nosso partido, o PRTB, é do general Mourão, vice-presidente, e tive o privilégio de gravar com ele nesta semana. Os movimentos do pró-armas, pró-Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, movimentos conservadores e movimentos de rua estão apoiando o Coronel Bonoto. Então, não há dúvida de que o representante desse segmento é o Coronel Bonoto. O que há é uma narrativa para confundir a população em relação a isso. Tem candidatos que estão em outras coligações por causa do dinheiro, porque nós não temos dinheiro público, não temos o fundo partidário, nós não temos coligação com ninguém. Então, tem candidatos de outras coligações querendo migrar para nosso segmento porque sabem que assim que acabar a eleição é esse grupo aqui que em 2022 vai estar à frente da campanha pró-Bolsonaro.

A TRIBUNA – Quais diferenciais para afastar da política tradicional vocês trouxeram nesta campanha?

Coronel Bonoto – Primeiro, nós não temos recursos públicos na campanha. Tanto que não temos tempo nem de rádio e TV, que também é pago, não é de graça. Nós trouxemos uma estrutura de pensamento muito bem definida. Nós somos conservadores e, quando queremos enfatizar isso, nós valorizamos a tradição, temos que valorizar aquilo que nossos antepassados trouxeram, como a escola, a igreja e família, como elas chegaram até a gente. Nós temos que valorizar a prudência de valorizar aquilo que já deu certo em algum lugar, não dá para ficar inventando a roda. Um ponto principal que temos é a liberdade de que o cidadão não pode ficar refém do Estado. Somos liberais conservadores e, com esses princípios aliados a uma gestão bem humanizada e profissional na Prefeitura, temos certeza que faremos diferente no nosso município.

A TRIBUNA – Por que defender esses valores no século XXI?

Coronel Bonoto – Se nossos antepassados trouxeram esses valores até aqui, mostrando para gente que era bom, temos o dever de melhorar as instituições para levar às gerações futuras. Somos conservadores e o PRTB, dentro dos seus princípios, tem seu conservadorismo. Então, seria muito difícil alguém não conservador estar na linhagem da direita tratando do conservadorismo.

A TRIBUNA – Isso pode trazer o quê para a administração municipal?

Coronel Bonoto – Uma empatia total com a sociedade, porque o brasileiro e o rondonopolitano são conservadores. As pessoas, às vezes, não sabem o que é ser conservador e eu lhes falo assim: você tem convicção que todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei? Sim. De que nós temos que valorizar nossas instituições constituídas como escola, igreja e família? Sim. Então, a pessoa é conservadora e não sabe. A nossa sociedade é conservadora e, se trazemos valores e princípios conservadores, estamos alinhados com ela. Trazendo os princípios da gestão, consegue-se fazer uma gestão para todos e alinhada com o pensamento da maioria, respeitando a minoria. Quando falamos em liberdade, nós defendemos que cada um pode ser o que quiser na sua vida sem interferência do Estado.

A TRIBUNA – O senhor abdicou do fundo partidário? Como fazer campanha majoritária nessa condição, numa cidade como Rondonópolis?

Coronel Bonoto – Esse é um desafio. O PRTB e o Novo foram os únicos partidos que abriram mão do fundo partidário e fundo eleitoral. Outros falam muita coisa por aí, mas você pode pesquisar no TSE e você vai ver que o Novo e o PRTB fizeram isso. E por que optamos por isso em uma cidade tão grande como Rondonópolis? Pode até parecer uma campanha romântica e utópica, mas estamos trazendo um modelo que tenho certeza que, daqui alguns anos, vai ser referência, ser a regra, não a exceção. Porque não é razoável que alguém invista milhões para uma campanha onde ele vai receber cerca de R$ 500 mil em quatro anos. Não é razoável fazer acordo com financiadores de campanha para entrar na Prefeitura e devolver o dinheiro. Isso é agir contra os interesses da população. Assim, não temos nenhum interesse desse.

A TRIBUNA – No dia a dia, que dificuldade o senhor tem encontrado em fazer campanha nesta situação?

Coronel Bonoto – Quero aqui agradecer o A TRIBUNA pelo espaço, porque primeiro contamos com os recursos dos empresários e apoiadores financeiros para fazer campanha. Então, a campanha vai andando conforme os recursos vão entrando, lembrando que esse recurso não é abatido do Imposto de Renda. Muitos meios de comunicação fecharam as portas para o Coronel Bonoto porque justamente estão vinculados com outro candidato.

A TRIBUNA – Neste ano, a sensação é que houve um aumento no número de acidentes de trânsito. Como amenizar esse quadro e o que o Município precisa mudar nessa área?

Coronel Bonoto – A Prefeitura pode mudar tudo, porque ela tem o papel de cuidar do trânsito. Precisamos rediscutir Rondonópolis para 20 anos com toda a sociedade e isso passa por mobilidade urbana. Temos que pensar nas vias motorizadas e não motorizadas. Temos de ter uma Agência de Trânsito como em Campo Grande (MS), para que se trabalhe em três pontos muito bem definidos: educação, sinalização horizontal e vertical, e fiscalização. Como vamos reativar a Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública, onde fui secretário em 2012, trazendo os agentes da segurança pública para trabalhar para o Município, vamos ter mais condições de atuar em cima desses três pontos. Tendo essa discussão com a sociedade, um engenheiro de trânsito, tenho certeza que mudamos essa realidade. Na época dessa Secretaria, sem indústria da multa, reduzimos muito os índices. Essa Secretaria expandiu para várias cidades do Estado e para vários estados do país.