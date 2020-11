Nesta edição, o A TRIBUNA traz uma síntese das principais propostas dos candidatos à Prefeitura de Rondonópolis para a área de infraestrutura e para o trânsito. As propostas elencadas são as apresentadas pelos candidatos nos planos de governo encaminhados à Justiça Eleitoral. A intenção é fornecer a maior quantidade de informações e subsídios possíveis para que o leitor conheça o que cada um propõe para a cidade. A escolha pela infraestrutura partiu do pressuposto de que a cidade ainda demanda de obras estruturais importantes e que afetam a vida das pessoas e pelo trânsito, que é uma das áreas que fazem parte das cobranças constantes dos moradores na implantação de melhorias que contribuam para o fluxo de veículos e para a segurança de motoristas e pedestres.

Seguem abaixo as principais propostas apresentadas pelos candidatos:

Cláudio Ferreira, o Paisagista (DC) Entre as propostas para infraestrutura, o candidato propõe fazer auditorias e estudo das obras inacabadas, construção de drenagem em pontos críticos, construção de pontes e viadutos; construção de pistas de caminhadas, ciclovias e parques, além da reestruturação de praças e construção e reformas de creches. Para o trânsito, as principais propostas são: implementação da mobilidade urbana; investimento na educação para o trânsito; reforma do sistema de sinalização viária; reestruturação do transporte coletivo e criação de terminais rodoviários descentralizados.

Kleison Teixeira (Psol) Na área de infraestrutura, a proposta do candidato é implantar uma política progressiva de pavimentação com substituição do asfalto tradicional pelo de borracha, instalação progressiva de iluminação de Led, e organizar projetos de acessibilidade em toda cidade, incluindo prédios públicos. Para o trânsito, estão entre as propostas a municipalização do transporte coletivo, ampliação de ciclovias, com ciclopontos e bicicletários.

Luizão (Republicanos) O candidato indica que para a área de infraestrutura pretende revisar o Plano Diretor, criar o plano de arborização urbana, implantar o plano cicloviário do município, reforçar as ações de recuperação das vias e investir no planejamento urbano para os próximos 30 anos.

Já, no trânsito, o candidato propõe criar o plano cicloviário, modernizar a rede semafórica e reestruturar o transporte coletivo.