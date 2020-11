Penso que uma das qualidades do ser humano é a sua capacidade de reconhecer um erro ou uma injustiça que tenha cometido em algum momento da sua vida, seja lá porque motivo for, e evitar reincidências.

Nesta oportunidade vou partir de uma experiência pessoal para provocar reflexões sobre a questão do erro e de injustiças, uma vez que situações semelhantes podem acontecer (e acontecem) “nas melhores famílias” e, às vezes, acabam se transformando em um problema maior do que deveria ser e abalando a estrutura das relações e interrelações entre as pessoas.

Eu sei que cometi muitos erros durante minha vida, mas sempre me esforcei para agir diferente em circunstâncias semelhantes para evitar repeti-los. Quanto a injustiça, que eu me lembre, cometi uma que nunca me perdoei.

Quando escrevi a dedicatória do livro que lancei em 2014, intitulado “Os professores como agentes transformadores de sua própria prática: um desafio (urgente e necessário) a enfrentar”, escrevi o nome dos meus filhos: Cândido Neto, Claudia e Daniel e foi aí que cometi a maior das injustiças: no lugar do nome de meu genro e de minha nora, coloquei “e seus respectivos companheiros”. Não sei onde estava com a cabeça para fazer isso. O que sei é que meu genro, Sandro Henrique Magalhães e minha nora, Andreia Mesquita Borchett, ficaram muito magoados e eu não tinha o que fazer. Fiquei arrasada!

Mil cópias impressas! Como corrigir tal injustiça, considerando que, longe do que acontece entre sogra, genro e nora em outras famílias, na nossa, essa relação é baseada no amor e respeito mútuo?

A única forma de corrigir, ao menos em parte o que fiz, foi fazendo uma homenagem especial a ambos durante o lançamento do livro. Até hoje, os dois brincam comigo: venha aqui abraçar os respectivos! Acabou virando uma piada na família.

Mas, o que importa destacar é que uma injustiça decorrente de um lapso, um erro ou um equívoco involuntário pode acabar abalando a confiança entre os membros de uma família e, consequentemente, a qualidade das relações que estabelecem cotidianamente, sobretudo, quando se trata de genro, nora e sogra. Por isso, o melhor modo de superar erros e/ou injustiças no seio familiar é assumindo-os e enfrentando-os de frente, com sinceridade, coragem e sem subterfúgios. Isso porque, só assim, o amor e o respeito poderão falar mais alto, não deixando arestas que possam prejudicar as relações entre pais, mães, filhos (as), noras, genros e netos (as).