O A TRIBUNA inicia nesta edição uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rondonópolis, como tradicionalmente vem fazendo ao longo dos anos. É um espaço que é aberto ao candidato para que o mesmo possa mostrar aos nossos leitores suas propostas, ideias e projetos, e assim oferecer ao eleitor uma visão ampla do que representa sua candidatura.

Nas entrevistas, pretendemos mostrar um pouco mais do perfil do candidato, sua visão da política, da cidade, seu entendimento sobre as demandas da população, para que assim os nossos leitores sejam municiados com informações sobre aquela pessoa que coloca seu nome à disposição para gerir a nossa cidade. Nossa intenção é abrir um espaço a mais para que cada candidato fale e esteja um pouco mais próximo dos eleitores.

Todo candidato tem seu Plano de Governo, devidamente registrado. Contudo, esse documento acaba ficando distante do eleitor, que muitas vezes não tem acesso a essa informação. As entrevistas são importantes pois deixam o eleitor ciente sobre as propostas do candidato. É uma oportunidade de comprovar se realmente a pessoa que quer ser prefeito conhece a cidade e suas carências, e se o que está sendo proposto é realmente aquilo que precisamos.

O voto é um depósito de confiança, pois nada impede que o vencedor simplesmente não cumpra o que prometeu, e então o eleitor tem novamente a chance de fazer a troca. Contudo, não saber em quem está votando aumenta e muito a chance de eleger alguém que não irá atender as nossas expectativas.

Por isso, é importante saber antes de votar o que cada candidato pretende fazer pela cidade e pela nossa qualidade de vida. Cabe à imprensa o papel de fazer essa real divulgação, fugindo das produções de campanhas eleitorais, trazendo o que é fato e de interesse público. Neste quesito, o A TRIBUNA, com 50 anos de história e a credibilidade que você já conhece, segue fazendo a sua parte.