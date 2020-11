Para se ter uma ideia do atual quadro rumo ao Legislativo, dos 472 candidatos aptos ao voto na cidade, pouco mais de 120 nomes foram citados nesse levantamento.

Ao todo, são 21 vagas sendo disputadas na Câmara Municipal.

Reforça-se que a pergunta foi espontânea, ou seja, nenhum nome foi apresentado ao eleitor, uma vez que a lista a ser apresentada muitas vezes é extensa. Sabe-se que muitas vezes o eleitor decide seu voto para o Legislativo em cima da hora, em geral na véspera da eleição.

Dentro desse contexto de pesquisa para vereador, é importante ressaltar que o levantamento aponta que não sabem ou não responderam atingiram 34% das respostas.

Esse comportamento de indefinição pode ser confirmado também pelo número de candidatos mencionados com baixo índice de respostas. Para exemplificar, o único nome que aparece com mais de 1% das citações é do Cláudio da Farmácia, no caso com 4%.

Ele é o candidato a vereador mais lembrado na pesquisa em Rondonópolis, sendo o atual presidente da Câmara Municipal.

Também há nomes que aparecem mais de uma vez, representando citação igual a 2%, sendo o caso do Investigador Gerson, que aparece com 1%, e também possivelmente citado como Gerson, igualmente com 1%.

Além disso, há casos de nomes que não concorrem à Câmara Municipal, assim como Zé Carlos do Pátio, Tiago Muniz e Fávaro. Outros são citados apenas com nome simples, como Fábio.

CAUTELA

Ressalta-se ainda que muitos candidatos aparecem no levantamento com 0%, o que quer dizer que eles foram citados, mas atingiram menos de 1%.

Diante de tudo isso, de acordo com a direção do IBOPE, os resultados para vereador devem ser lidos com cautela, pois refletem a lembrança daqueles candidatos que geralmente são mais conhecidos do eleitorado.

Ademais, os números também não podem ser utilizados para projeções, como por exemplo, estimar a composição de cadeiras a serem ocupadas por um partido na Câmara de Vereadores pelo fato de um ou mais candidatos aparecerem bem pontuados na pesquisa. Essa realidade pode ainda não detectar nomes de candidatos que serão bem votados nas eleições.

SAIBA MAIS

A coleta de dados foi feita através de entrevistas presenciais/pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As fontes de dados para elaboração da amostra usada na pesquisa foram o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse contexto, a pesquisa reflete o eleitorado local, conforme sua distribuição por sexo, grau de escolaridade, faixa etária, religião e renda.

Veja a seguir a lista de nomes lembrados na pesquisa IBOPE/A TRIBUNA.

Os nomes citados são apresentados ao público em ordem alfabética.