Um levantamento realizado pelo A TRIBUNA fez um comparativo sobre a evolução da pandemia em Rondonópolis, levando em consideração os meses de setembro e outubro de 2020. A base do cálculo são os dados oficiais do Município, divulgados diariamente pela Prefeitura de Rondonópolis. O levantamento leva em consideração o período que vai de 01 a 30 de setembro, e 01 a 30 de outubro.

Em setembro de 2020, Rondonópolis iniciou o mês com 7.387 casos positivos da doença. No dia 30 de setembro, o município somava 9.392 confirmações, sendo portanto 2.005 novos casos confirmados dentro do mês.

Em outubro, no dia 01 a Prefeitura confirmou 9.478 casos positivos do coronavírus, sendo que, no dia 30, já eram 11.281, resultando em 1.803 novos casos dentro do mês. Com isso, a contaminação pelo coronavírus, de setembro para outubro, registrou uma queda de -10,07% em Rondonópolis.

Em contrapartida, o número de óbitos, tendo como base o mesmo cálculo, teve um crescimento entre os meses avaliados. No dia 01 de setembro, a cidade somava 243 mortes, chegando no dia 30 de setembro a 284 óbitos.

No mês seguinte, no dia 01 eram 285 mortes, sendo que no dia 30 de outubro já eram 342. Isso significa que o crescimento de mortes, de setembro para outubro, foi de 39,03%. Atualização Mais um óbito foi registrado em decorrência da Covid-19 na cidade. Trata-se de uma mulher de 47 anos, que morreu anteontem (03) na Santa Casa de Misericórdia, e que não apresentava nenhuma comorbidade. Com mais essa morte, o número de rondonopolitanos que perderam a vida desde o início da pandemia chegou a 347.

No momento, são 11.411 casos confirmados da doença, com 10.986 pacientes recuperados, o que representa 96.3% do total de infectados. Existem ainda 78 pessoas com o vírus ativo, sendo 38 em isolamento domiciliar e 48 hospitalizadas.