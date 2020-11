O projeto lançado pelo Lions Clube de Rondonópolis, chamado de “Tampinha no chão, não”, é uma iniciativa simples, mas que gera importante contribuição social. É mais um exemplo de como, com pouco, podemos fazer a diferença. A iniciativa de recolher tampinhas plásticas ajuda a retirar plástico do meio ambiente, evita mais locais para que o aedes aegypti se propague, contribui com projetos educacionais e ainda ajuda pacientes oncológicos com o recurso arrecadado. É gesto solidário de quem doa, de quem recolhe, de quem vende, de quem compra, de quem movimenta tudo isso e de quem sente prazer em ajudar.

Em nosso dia a dia, muitas vezes deixamos de fazer algo por acreditar que uma iniciativa pequena, que talvez não pareça ter peso para surtir efeito, pode provocar alguma mudança no mundo ou na comunidade em que estamos inseridos. Mas, esquecemos que uma pequena atitude pode se juntar à outras milhões de atitudes, nas mais diferentes áreas, resultando nessa mudança que tanto gostaríamos.

Será que, ao invés de jogar a nossa tampinha no lixo e deixar esse plástico por 400 anos na natureza, não é melhor doar ao Lions Clube de Rondonópolis para uma destinação correta? Será que se eu fizer isso, você, os moradores de Rondonópolis, os moradores de Mato Grosso e do Brasil, não iremos fazer a diferença para o meio ambiente? Parece pouco, mas quando cada um faz sua parte, o inesperado acontece.

Que mais projetos como o “Tampinha no chão, não” sejam criados, e que cada vez mais pessoas se interessem em participar e ampliar a iniciativa. Precisamos de ações positivas, de pessoas participativas e que queiram, de forma conjunta, tornar nosso mundo cada dia um lugar melhor. Mesmo que seja pouco, que pareça estranho, que pareça bobagem… O mundo precisa de gente interessada no bem comum.