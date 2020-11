Após a divulgação na edição de ontem da pesquisa de intenção de votos para prefeito, com grande repercussão em Rondonópolis, o A TRIBUNA publica hoje o resultado do levantamento junto ao eleitorado local em relação à intenção de votos para vereador e para a vaga de senador, nas eleições do dia 15 de novembro. Em pesquisa feita pelo IBOPE Inteligência, contratada pelo A TRIBUNA, os candidatos José Medeiros (Pode) e Coronel Fernanda (Patriota) aparecem entre os mais citados pelos rondonopolitanos para o Senado.

Conforme o levantamento na modalidade estimulada, com trabalho em campo feito nos dias 31 de outubro a 2 de novembro de 2020, José Medeiros tem 17% das intenções e Coronel Fernanda (Patriota) surge com 14%, enquanto Fávaro (PSD) e Pedro Taques (Solidariedade) têm, cada um, 12%. Medeiros, que aparece em primeiro lugar na pesquisa rumo ao Senado, tem base eleitoral em Rondonópolis e, assim como a Coronel Fernanda, liga a imagem ao presidente Jair Bolsonaro, o qual possui grande aceitação popular no município.

Nesse caso, a pesquisa Ibope/A TRIBUNA perguntou aos eleitores de Rondonópolis em qual candidato eles votariam na eleição suplementar para representar Mato Grosso no Senado Federal. Ainda na modalidade estimulada, os candidatos Nilson Leitão (PSDB) e Sargento Elizeu Nascimento (DC) atingem 5% das respostas, cada. Eles estão em situação de empate técnico, considerando a margem de erro de 5 pontos percentuais desta pesquisa.

Na sequência, Valdir Barranco (PT) tem 4%; Procurador Mauro (PSOL) possui 3%; Euclides Ribeiro (Avante) tem 2%; Feliciano Azuaga (Novo) e Reinaldo Morais (PSC) são mencionados por 1% dos eleitores, cada.

Eleitores indecisos são 15% e aqueles que declaram a intenção de votar em branco ou nulo somam 9%. Nesta modalidade, vale explicar, um disco com o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados. Votos Válidos A pesquisa Ibope/A TRIBUNA também é apresentada considerando os votos válidos, que correspondem à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. A intenção é facilitar a comparação com os resultados oficiais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Nessa abordagem, José Medeiros conta com 22% das citações e Coronel Fernanda possui 18%.

Seguindo os números, Fávaro fica com 16% das intenções de voto e Pedro Taques, 15%. Mais atrás aparecem os candidatos Nilson Leitão e Sargento Elizeu Nascimento, ambos com 7%.

Na sequência, Valdir Barranco perfaz 6%; Procurador Mauro atinge 4%; Euclides Ribeiro tem 3%. Reinaldo Morais consegue 2% das menções e Feliciano Azuaga (Novo) fica com 1%. Espontânea

Na modalidade que detecta a intenção de voto espontânea, aquela sem a apresentação dos nomes dos candidatos, a ordem de aparição dos candidatos se mantém parecida com a estimulada, mas denota um grande número de indecisos. José Medeiros (Pode) também lidera as intenções de voto, com 8%, vindo logo atrás Coronel Fernanda (Patriota) e Fávaro (PSD), ambos com 6%. O candidato Pedro Taques (Solidariedade) aparece com 3% em Rondonópolis.

Ainda segundo a pesquisa Ibope/A TRIBUNA, na modalidade espontânea, os candidatos Nilson Leitão (PSDB) e Valdir Barranco (PT) ficam com 2% na cidade. Sargento Elizeu Nascimento (DC) atingiu 1% das respostas. Euclides Ribeiro (Avante), Feliciano Azuaga (Novo) e Procurador Mauro (PSOL) não atingiram 1% das citações. Reinaldo Morais (PSC), por sua vez, não foi citado. Outros nomes foram citados por 1% dos entrevistados.