Assim como tem realizado nas últimas campanhas, o Jornal A TRIBUNA publicará a partir desta sexta-feira (06/11) entrevistas com os atuais candidatos a prefeito de Rondonópolis. Os mais diversos assuntos de interesse do eleitorado local serão abordados na rodada de entrevistas, visando oportunizar a divulgação das propostas de cada candidato, bem como estabelecer compromissos em relação às áreas de atuação e às deficiências ainda enfrentadas pela população.

Considerando especialmente o exíguo espaço de tempo que resta até o pleito eleitoral, o A TRIBUNA decidiu que participarão das entrevistas neste ano de 2020 os seis melhores pontuados na pesquisa IBOPE Inteligência/A TRIBUNA, publicada na edição desta quarta-feira (04/11) e registrada junto ao TRE sob o protocolo nº MT 07517/2020. As coordenações ou assessorias de campanhas desses candidatos a prefeito confirmaram participação na rodada de entrevistas do Jornal A TRIBUNA.

As entrevistas, portanto, contemplarão o candidato José Carlos do Pátio (Solidariedade), da Coligação Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social; Luizão (Republicanos), da Coligação Chegou a Hora de Mudar; Claudio Ferreira (Democracia Cristã), da Coligação Quando os Justos Governam o Povo se Alegra; Thiago Muniz (DEM), da Coligação Unir para Crescer; Kleber Amorim (PT); e Coronel Bonoto (PRTB).

A ordem de publicação das entrevistas dos candidatos no jornal foi definida através de um sorteio realizado às 16h de ontem (4), na sede do A TRIBUNA, com presença dos representantes dos candidatos. A publicação das entrevistas ocorre nos dias 06, 08, 10, 11, 12 e 13 de novembro nas edições impressas e online do A TRIBUNA. Conforme o sorteio, o candidato a prefeito Thiago Muniz será o primeiro participante da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rondonópolis, com publicação amanhã (6).

A entrevista do Coronel Bonoto será publicada na edição de domingo (8). Na sequência, no dia 10 de novembro, o sorteio definiu a publicação da entrevista com o candidato Luizão. A entrevista do candidato José Carlos do Pátio sairá no dia 11 e do candidato Kleber Amorim, no dia 12. Encerrando as entrevistas, o candidato Claudio Ferreira participa no dia 13 de novembro.

As entrevistas terão 25 minutos cada e serão transcritas para serem publicadas no Jornal A TRIBUNA. Elas abrangerão assuntos peculiares a cada candidato, apresentação de detalhes dos seus programas, além de perguntas nas áreas de saúde, educação, transporte/trânsito, desenvolvimento econômico, administração, assistência social, cultura, esportes/lazer, agricultura, segurança, entre outros.

Lembrando que sugestões de perguntas podem ser enviadas antecipadamente aos candidatos, as quais serão avaliadas pela equipe de reportagem. As perguntas podem ser encaminhadas pelo site www.atribunamt.com.br, pelo e-mail [email protected], pelo Facebook (A TRIBUNA MT) e também pelo WhatsApp (66-99957-5513).