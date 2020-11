O investigador da Polícia Judiciária Civil, Gerson Luiz Moreira, o investigador Gerson (MDB), candidato a vereador destaca que quer ter a chance de ocupar uma vaga na Câmara Municipal para defender melhorias para a segurança pública, educação, geração de empregos, meio ambiente, lazer e saúde. Na reta final da campanha, o candidato conta que segue andando pelos bairros ouvindo os moradores e levando as propostas para a população.

Entre outras propostas, o candidato ressalta que quer encampar a luta para que a Prefeitura crie a guarda municipal. “Em Mato Grosso, Várzea Grande é a única cidade que tem guarda municipal. Eu fui até lá conhecer como funciona e entendo que é possível que Rondonópolis crie a guarda na cidade, o que falta é vontade política”, explica e complementa que na área de segurança pública quer atuar para que o Município retome o Gabinete de Apoio à Segurança Pública com parcerias com as polícias militar e civil e com o comando de alguém realmente ligado à área e que entende de segurança.

O candidato também aponta a necessidade de atuar na fiscalização dos serviços prestados pela rede municipal de saúde para que os usuários realmente sejam atendidos com humanidade, além de buscar a informatização do sistema para agendamento de consultas e com isso reduzir as enormes filas nas unidades básicas de saúde.

“É preciso fiscalizar a aplicação dos recursos públicos na saúde para que os investimentos não tenham desvio de finalidade e acabe prejudicando ainda mais a população”, ressalta o candidato.

Gerson aponta ainda a urgência em buscar que mais creches sejam construídas, com a abertura de mais vagas para atender as comunidades.