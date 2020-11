No total, são 11.350 desde o início da pandemia, com 10.944 pacientes recuperados, representando 96.4% dos infectados.

Com mais essa notificação, que foi lançada no último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde ontem (03), Rondonópolis chegou a 346 óbitos desde o início da pandemia.

O número de pessoas com o vírus ativo caiu para 60 na cidade, com 10 pessoas em isolamento domiciliar e 50 hospitalizados em leitos públicos e privados de hospitais do município.

No momento, são 25 pacientes em leitos de UTI, 31 em leitos de enfermaria e 2 em leitos semi-intensivo. Além disso, 8 pessoas estão internadas na cidade aguardando resultados de exames para a confirmação da Covid-19.

A taxa de ocupação de leitos comuns segue baixa no caso das enfermarias, com 4 pacientes na Santa Casa de Misericórdia (e 16 leitos disponíveis) e 12 no Hospital Regional (com 36 leitos disponíveis).

As UTIs exclusivas para Covid-19 seguem lotadas no Hospital Regional de Rondonópolis, com 13 pacientes no momento.