Os aparelhos, que foram projetados e construídos na universidade de forma voluntária, mesmo diante da suspensão das aulas por conta da pandemia do coronavírus, foram doados à Santa Casa de Misericórdia.

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) realizou a entrega de cinco ventiladores pulmonares, desenvolvidos por alunos e professores do curso de Engenharia Mecânica.

O promotor Ari Madeira, que participou do ato de entrega representando o MP, reafirmou a parceria entre o órgão e a UFR, e lembrou que o projeto constitui uma alternativa para a deficiência de respiradores que costuma acontecer.

A expectativa é que se fomente ainda mais esse trabalho, para que sejam produzidas mais unidades que possam atender as necessidades não apenas de Rondonópolis, mas de outros municípios da região.

De acordo com a reitora da UFR, professora Analy Castilho Polizel de Souza, a perspectiva é a produção de 20 exemplares como os que foram entregues.

O ventilador mecânico produzido é considerado de baixo custo, e colabora como uma solução inicial para o pronto-socorro de pacientes a caminho do hospital ou em espera de um respirador disponível, fornecendo um suporte de vida para o paciente em situação de vulnerabilidade.

O diretor do Instituto de Ciência Agrárias e Tecnológicas (ICAT), professor Heinstein Frederich Leal dos Santos, explicou que todo o processo de fabricação dos ventiladores ocorreu dentro das oficinas da UFR com o acompanhamento dos professores e técnicos do curso.