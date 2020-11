Mantendo seu protagonismo e independência em 50 anos de circulação na região, o A TRIBUNA divulga nesta edição o resultado da pesquisa de intenção de votos junto ao eleitorado rondonopolitano em relação à disputa ao cargo de prefeito de Rondonópolis nas eleições 2020, marcadas para o próximo dia 15 de novembro. A pesquisa foi realizada pelo IBOPE Inteligência, o instituto mais conhecido do Brasil.

Dentro da modalidade estimulada, na qual os candidatos são apresentados aos entrevistados, o atual prefeito José Carlos do Pátio (SD), da Coligação Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social, aparece isolado em primeiro lugar entre os oito candidatos postulantes ao cargo, segundo a pesquisa realizada pelo IBOPE. Ele surge na liderança com 44% das intenções de votos.

Vale registrar que o A TRIBUNA, ao longo da sua trajetória, publicou poucas pesquisas de intenção de voto para prefeito e, quando o fez, sempre procurou que fosse de empresas com credibilidade e com o contratante bem definido, sendo muitas vezes o próprio jornal, com o único objetivo de retratar o quadro eleitoral vigente na cidade. Sendo assim, contratou dessa vez o instituto de pesquisas IBOPE Inteligência, mantendo a sua mesma postura de seriedade. A pesquisa contratada pelo A TRIBUNA se propõe, dessa forma, em ser um parâmetro junto ao eleitorado local da intenção de votos para o pleito, em meio onda de pesquisas que tem aparecido, algumas de empresas desconhecidas da população, apesar de devidamente registradas na Justiça Eleitoral, gerando muitos questionamentos e dúvidas quanto a credibilidade, principalmente quando o contratante é a própria empresa pesquisadora.

A pesquisa IBOPE em Rondonópolis foi realizada nos dias 31 de outubro a 2 de novembro de 2020, tendo uma margem de erro máxima estimada em cinco pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. Seguindo o resultado na pesquisa estimulada, o candidato Luizão (Republicanos), da Coligação Chegou a Hora de Mudar, surge em segundo lugar, com 28% das intenções.

Em um empate técnico estão os candidatos Claudio Ferreira (Democracia Cristã), da Coligação Quando os Justos Governam o Povo se Alegra, com 8% da preferência do eleitorado; e Thiago Muniz (DEM), da Coligação Unir para Crescer, com 7%. Ainda na pesquisa estimulada, na sequência, aparece o candidato Kleber Amorim (PT), com 3% da preferência. O candidato Coronel Bonoto (PRTB) surge em sexto lugar, com 1% das citações. Por último, os candidatos Kleison Teixeira (PSOL) e Ubaldo Barros (Cidadania) são mencionados, mas não chegam a atingir 1% cada. Interessante citar que, faltando menos de duas semanas da eleição, a pesquisa feita pelo IBOPE Inteligência mostra que entrevistados que declaram votar em branco ou anular seu voto somam 4%, mesmo percentual dos que não sabem ou preferem não opinar. Nesta modalidade estimulada, um disco com o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados. Votos Válidos

Para facilitar a comparação com os resultados oficiais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), o IBOPE Inteligência também apresentou a pesquisa considerando os votos válidos, que correspondem à proporção de votos de cada candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos.

Atendo-se aos votos válidos, José Carlos do Pátio recebe 48% das citações. O candidato Luizão vem em seguida com 30% das intenções. Mais atrás, surgem os candidatos Claudio Ferreira (9%), Thiago Muniz (8%) e Kleber Amorim (3%). Os candidatos Coronel Bonoto, Kleison Teixeira e Ubaldo Barros contam com 1% dos votos.

Pesquisa A pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência, tendo o A TRIBUNA como contratante, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº MT‐07517/2020. Foram entrevistados 406 votantes. Diante da atual margem de erro, o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Pesquisa também registrou a intenção de voto espontânea

A pesquisa Ibope Inteligência/A TRIBUNA também foi realizada na modalidade espontânea, aquela sem a apresentação dos nomes dos candidatos. Nesse sistema, caso a eleição fosse hoje, José Carlos do Pátio (Solidariedade) seria eleito com 42% dos votos. A intenção de voto espontânea mostra o candidato Luizão (Republicanos) em segundo lugar, com 22% das citações. Na sequência aparecem os candidatos Claudio Ferreira (DC) com 6%, Thiago Muniz (DEM) com 5%, e Kleber Amorim (PT) com 1%. Os candidatos Coronel Bonoto (PRTB), Kleison Teixeira (PSOL) e Ubaldo Barros (Cidadania) não pontuaram. Os votos brancos ou nulos chegam a 5% nessa modalidade.

O interessante é que as pessoas que não sabem ou preferem não opinar atingem 18% na espontânea. Registre-se que a soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Outro questionamento feito pela pesquisa em Rondonópolis, visando as eleições 2020, foi quanto à expectativa de vitória, isto é, quem a pessoa acha que vai ganhar, independentemente da sua intenção de voto. Nessa situação, 53% das pessoas acham que o vencedor será José Carlos do Pátio (Solidariedade). Para 21% dos entrevistados, o eleito será o Luizão (Republicanos) e, para 7% deles, será Thiago Muniz (DEM). Cinco por cento (5%) das pessoas creem que o vencedor será Claudio Ferreira (DC); e 1% acha que será Kleber Amorim (PT). Coronel Bonoto (PRTB) e Ubaldo Barros (Cidadania) não atingiram 1% das citações, sendo que Kleison Teixeira (PSOL) não foi citado. Por fim, 12% disseram não saber ou preferem não opinar. Registre-se que a soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. Zé do Pátio é o mais rejeitado entre o eleitorado

O índice de rejeição dos candidatos também foi apurado pelo IBOPE Inteligência, na pesquisa contratada pelo A TRIBUNA. Segundo o resultado, o candidato mais rejeitado até agora em Rondonópolis é o atual prefeito e candidato à reeleição, José Carlos do Pátio (Solidariedade), que aparece com 30%.

Nessa modalidade, questiona-se quais candidatos no(s) qual(is) o entrevistado não votaria de jeito nenhum. Seguindo com o resultado, Luizão (Republicanos) é o segundo mais rejeitado, com 21%. Thiago Muniz (DEM) é rejeitado por 12% dos entrevistados e Ubaldo Barros (Cidadania), por 10%.

Com o mesmo índice de rejeição aparecem os candidatos Coronel Bonoto (PRTB), Kleber Amorim (PT) e Kleison Teixeira (PSOL), todos com 9%.

O candidato menos rejeitado entre os rondonopolitanos é Claudio Ferreira (DC), com 7%. Já 1% dos entrevistados afirmou que poderia votar em todos (resposta espontânea). Não souberam ou preferiram não opinar somaram 20%. Destaca-se que, nessa abordagem, os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%. Outros dados do levantamento A pesquisa contratada pelo A TRIBUNA junto ao IBOPE Inteligência buscou conhecer a intenção atual de voto do eleitorado e informações sobre o que pensa a população de Rondonópolis sobre a gestão pública municipal, às vésperas das eleições municipais e das eleições suplementares para o Senado em Mato Grosso.

As fontes de dados para elaboração da amostra usada na pesquisa foram o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A coleta de dados foi feita através de entrevistas presenciais/pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram realizadas por uma equipe de entrevistadores devidamente treinada para abordagem deste tipo de público.

Nesse contexto, 47% dos entrevistados são do sexo masculino e 53%, feminino. Considerando o grau de escolaridade, 34% têm ensino fundamental, 40% possuem ensino médio e 26% ensino superior. Em relação à faixa etária, 41% dos entrevistados têm de 16 a 34 anos, 25% de 35 a 44 anos e 34% de 45 a mais.

Quanto à raça, 24% dos entrevistados foram brancos, 72% deles pretos/pardos e 4% outras. Considerando a religião, 49% são católicos, 32% evangélicos e 19% outras. Em relação a renda, 24% das pessoas possuem entre 1 a 2 salários-mínimos, 44% mais de 2 salários, 20% ganham até 1 salário e 12% não responderam.