O recurso do Ministério Público Eleitoral que pede o indeferimento do registro de candidatura a prefeito do coronel Vanderlei Bonoto (PRTB) está marcado para ser julgado amanhã (5) pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT). A sessão acontece às 9h30 por videoconferência.

O candidato teve o registro de candidatura deferido pela 46ª Vara Eleitoral de Rondonópolis. A juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini não aceitou a impugnação da candidatura pedida pelo MP Eleitoral que alegava que Bonoto são se desincompatibilizou de fato do cargo do Comando do Corpo de Bombeiros.

Para a juíza, o candidato foi exonerado do cargo no prazo determinado pela legislação eleitoral e o fato de ter concedido entrevista quando já afastado do cargo não altera o cumprimento do que determina a lei. Após decisão da Justiça Eleitoral, o MP Eleitoral entrou com recurso no TRE por entender que o fato do candidato conceder entrevista depois que já havia sido exonerado do cargo e continuar falando em nome do Comando do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis comprovaria de que não houve a desincompatibilização no prazo determinado pela legislação eleitoral. Outros Recursos Ainda aguardam a data do julgamento dos recursos contra deferimento de candidaturas a prefeito de Rondonópolis, os candidatos José Carlos do Pátio (Solidariedade) e Ubaldo Barros (Cidadania).

No caso de Pátio, o MP Eleitoral alega que a sua declaração omitiu bens e valores de propriedade do candidato. Já o de Ubaldo, a motivação da impugnação do registro seria uma condenação do atual vice-prefeito por doação de campanha acima dos limites legais previstos por lei.