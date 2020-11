Apesar do elástico placar, o roteiro da partida poderia ter rumo diferente, caso Bruno Henrique e Pedro tivessem convertido as penalidades a favor dos rubro-negros. Nas duas ocasiões, quem brilhou foi o goleiro Tiago Volpi.

Mesmo o mais fanático torcedor são paulino, não poderia imaginar a goleada de 4 a1 aplicada pelo Tricolor paulista, dentro do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), sobre o Flamengo neste domingo (1º) de Todos os Santos.

Os donos da casa saíram na frente do marcador, logo aos 5 minutos da primeira etapa com Pedro. O São Paulo reagiu com belo gol de Tchê Tchê aos 17 minutos. A virada aconteceria com Brenner aos 45 minutos.