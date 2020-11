Para fazer essa análise, foram verificados os boletins epidemiológicos da Prefeitura de Rondonópolis entre as semanas dos dias 10 a 16 de outubro e 24 a 30 de outubro, tanto para os óbitos como para as notificações de novos casos.

Entre os dias 10 e 16 de outubro, a média móvel diária de óbitos em Rondonópolis foi de 1,42 . Já entre os dias 24 e 30 de outubro, a média móvel também foi de 1,42. Isso mostra que os casos de óbitos por Covid-19 no Município estão estáveis, apesar de apresentarem em queda no Estado de Mato Grosso e no Brasil no mesmo período.