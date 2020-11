A equipe de entrevistadores e supervisores do IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística finalizará os trabalhos de campo nesta segunda-feira, 2, em Rondonópolis, para a pesquisa que será publicada no A TRIBUNA na edição de quarta-feira (4) – que devido o feriado de Finados não circula na terça-feira.

A pesquisa quantitativa para prefeito, vereadores e senador da República, bem como análises sobre as gestões municipal, estadual e federal, consistem em entrevistas pessoais, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado rondonopolitano, através de cotas proporcionais em função da idade, grau de instrução e nível econômico. Concluído o trabalho de campo, o Ibope ainda submeterá a uma fiscalização de cerca de 20% os questionários realizados, para então concluir o processamento da pesquisa para a sua publicação pelo A TRIBUNA.