Entre as propostas, o candidato afirma que irá reformar a UPA e construir UPAs descentralizadas; readequação do sistema de saúde da família; informatização dos sistemas da saúde com acesso ao usuário; parcerias público-privadas para consultas com especialistas; e criação de núcleo de combate ao aborto, núcleo de atendimento à saúde mental e núcleos de amparo e proteção aos idosos, mulheres e crianças.

Coronel Vanderlei Bonoto (PRTB)

O candidato propõe ampliar e melhorar o atendimento nas unidades básicas; criar o programa ‘Academia da Saúde’; intensificar os trabalhos no tratamento das doenças como tuberculose e leishmaniose, além do combate contínuo à dengue, chikungunya e a zika; convênios entre o município e as entidades filantrópicas e privadas; eliminar filas de atendimento e instituir a marcação de consultas pela internet; e, implementar o plano municipal de saúde.

Luizão (Republicanos)

Entre as principais propostas do candidato estão a implantação do sistema de prontuários eletrônicos interligados; criação do ambulatório funcional; criação da central de distribuição de medicamentos; construir o hospital municipal veterinário; e, criar o pronto atendimento geriátrico. Fora isso, o candidato também registrou em cartório as 10 primeiras medidas que, segundo ele, em caso de vitória no dia 15 de novembro, serão implantadas no primeiro mês de sua gestão. A primeira medida é justamente na área da Saúde, onde consta a apresentação de um cronograma para zerar a fila de consultas, exames e cirurgias; e o início do procedimento para ampliar a oferta de leitos de UTI em Rondonópolis.

José Carlos do Pátio (SD)

O candidato à reeleição dividiu as propostas na saúde por áreas de competência do município e os principais pontos apresentados são na atenção básica: atingir 100% da cobertura com unidades básicas; aumentar postos de coleta de exames; expandir as unidades de terceiro turno; e ampliar o atendimento na zona rural. Para a atenção especializada, o candidato propõe, entre outras: implantação do centro de especialidades odontológicas; manutenção do programa Fila Zero; e aumentar as bases do Samu. E na atenção hospitalar estão: ampliação do hospital municipal; e implantação de maternidade do município.

Thiago Muniz (DEM)