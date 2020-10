Em ofício encaminhado ao prefeito Zé Carlos do Pátio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) pede a abertura do comércio local nos dias 2 (feriado nacional de Finados) e 20 (feriado estadual da Consciência Negra) de novembro. O documento é assinado pelo presidente da entidade, Thiago Sperança.

O documento emitido ao gestor municipal destaca, justamente, estas expectativas. Seguindo as projeções do comércio local, os meses de novembro e dezembro serão decisivos no processo de recuperação da economia.

Com boa parte dos consumidores recebendo salários e ao menos a primeira das duas parcelas do 13º salário a partir da próxima semana, a injeção nas compras, aliada à confiança restabelecida dos consumidores, deve alavancar as vendas e aumentar os ganhos de quem trabalha no setor.