Os dois óbitos foram registrados ontem (28), sendo uma mulher de 73 anos no Hospital Dr. Antônio Muniz (Hospital de Retaguarda) e um homem de 44 anos, diabético, que morreu na Santa Casa de Misericórdia. Com mais duas confirmações, o município chega a 338 óbitos desde o início da pandemia.

O balanço também apontou mais 79 casos de Covid-19 na cidade, que chega agora a 11.188. No momento, são 173 pessoas com o vírus ativo e monitoradas pela Secretaria de Saúde, sendo 122 em isolamento domiciliar e 51 hospitalizadas.

Rondonópolis tem no momento 28 pacientes em leitos de UTI, 28 em leitos de enfermaria e 3 em leito semi-intensivo. Entre esses pacientes, 57 no total, 6 ainda são considerados caso suspeito de coronavírus, aguardando o resultado de exames.

As ocupações de leitos de UTI SUS exclusivos para a Covid-19 seguem de forma mais calma, com 10 pacientes no Hospital Regional (e 2 vagas livres) e 13 na Santa Casa de Misericórdia (e 7 vagas livres). Na UPA, os leitos semi-intensivo tinham 7 vagas disponíveis.