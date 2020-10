Após análises dos registros de candidaturas para vereador em Rondonópolis, dados da Justiça Eleitoral disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que dos 496 candidatos que solicitaram o registro para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal, 472 estão aptos à disputa.

Tiveram o registro indeferido, mas permanecem na disputa ao cargo de vereador por terem entrado com recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso os candidatos: Adevaldo Taxista (Podemos), Carla Gabriela Naves (PV), Diassis Tobias (PTB), Edileuza do Campo (Solidariedade), Elson da Gráfica (Solidariedade), Fernanda Costa (PP), Mandu Nunes (PRTB), Marcelo Campo Limpo (Solidariedade), Neguinho do Shopping Popular (DEM), Pipo (Rede), Roberto Japonês (PP) e Sensei Weslley Souza (PSL).

Já os candidatos a vereador que tiveram os registros indeferidos e não apresentaram recurso, estando, portanto, fora do pleito são: Tio Codorna (PSL), Cícero Rodrigues (PC do B), Adriana Cabeleireira (PP), Luiz Diego (PP), Paulo Elias (DEM), Izabela Araújo (PP), Wesley Cláudio (Podemos) e Isac Maranhão (Rede). Também estão fora da disputa por terem renunciado os candidatos a vereador: professor Weslen (MDB), Fagner de Assis (PSC), Patrícia Zilio (PSD), Ana Laise da Silva Lima (PSC) e João Copetti (Solidariedade).