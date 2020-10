Entrando na reta final da campanha que elegerá os próximos prefeito e vereadores de Rondonópolis, além de um senador da República (na eleição suplementar), o clima político na cidade se torna muito tenso, principalmente entre os apoiadores dos principais candidatos a prefeito, e a onda de pesquisas que aparecem, algumas de empresas desconhecidas da população, apesar de devidamente registradas na Justiça Eleitoral, faz com que os ânimos se acirram e esses trabalhos são muito questionados, principalmente quando o contratante é a própria empresa pesquisadora, o que desperta o questionamento de qual seria o seu interesse em investir com os gastos de uma pesquisa em Rondonópolis.

Em respeito aos seus leitores, o A TRIBUNA, em seus 50 anos de circulação na região, sempre pautou em realizar raras divulgações de pesquisas, usando o critério de quando publicar ser de empresas com credibilidade e com o contratante bem definido, sendo muitas vezes o próprio jornal, com o único objetivo de retratar o quadro eleitoral reinante na cidade, sem deixar de salientar o período da pesquisa e a sua margem de erro. E é o que ocorre agora, quando oito candidatos disputam a Prefeitura e quase 500 candidatos para as 21 cadeiras da Câmara de Vereadores.