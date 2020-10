A cidade chegou à marca de 11.109 casos confirmados, com 10.571 pacientes recuperados. No momento, são 202 pacientes ainda com o vírus ativo, sendo 150 em isolamento domiciliar e 52 internados.

Após meses, a taxa de ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para a Covid-19, em Rondonópolis, ficou abaixo de 100% no Boletim Epidemiológico divulgado diariamente. Ontem (27), dos 12 leitos do Hospital Regional, 10 estavam ocupados e duas vagas estavam disponíveis.

Na Santa Casa de Misericórdia, dos 20 leitos, 14 estavam ocupados e 6 vagas estavam disponíveis. No caso de leitos semi-intensivo, que ficam na UPA, dos 10 somente 1 estava ocupado e os outros 9 disponíveis.

No caso das enfermarias, dos 49 leitos do Hospital Regional, 7 estavam com pacientes. Na Santa Casa, dos 20 leitos, 5 estavam com pacientes. A queda de pacientes hospitalizados, sendo nas UTIs e nas enfermarias, também vêm ocorrendo na rede privada.

Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde de ontem, 141.764 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 3.817 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.