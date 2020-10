A Justiça Eleitoral atendeu pedido do prefeito e candidato à reeleição, José Carlos do Pátio (Solidariedade) e determinou que o Facebook exclua definitivamente dois perfis do aplicativo Instagram por propagandas irregulares com conteúdo inverídico contra o candidato.

O Facebook se manifestou em defesa e confirmou a exclusão dos dois perfis do Instagram, mas alegou não se tratar de perfis “fakes”, inclusive informando os dados cadastrais das contas, bem como os registros de acessos, por meio dos quais é possível identificar os responsáveis pelo conteúdo.

A decisão foi tomada pela juíza da 46ª Vara Eleitoral de Rondonópolis, Milene Aparecida Pereira Beltramini, que também encaminhou a notícia-crime para a Polícia Federal, para que se apure a responsabilidade quanto ao conteúdo divulgado nas redes sociais. A juíza afirma na decisão que, após análise das provas produzidas, ficou evidenciado que o conteúdo afronta a legislação eleitoral e a Constituição Federal.

“Compete à Justiça Eleitoral velar pela moralidade do processo eleitoral. A liberdade de expressão, embora reconhecida como um dos pilares da democracia, não é absoluta” .

Para a juíza, as expressões utilizadas nas contas excedem o limite da crítica, com nítido intuito de atacar a honra e imagem do candidato.

“Ao se ponderar de um lado a liberdade de expressão e de informação, e, de outro, o direito à imagem e a honra, há de se observar que expressões de pensamento cujo propósito seja o de ofender e insultar, ultrapassam o que seria razoável ao contexto político” , diz na decisão.