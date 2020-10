Na última sexta-feira (23), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido do Município para suspender decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que impede a gestão de utilizar o dinheiro em outras finalidades.

A administração municipal tentou derrubar tutela de urgência concedida pelo TJMT, atendendo um pedido do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio de uma Ação Civil Pública, que determinou que os valores recebidos pela prefeitura sejam aplicados exclusivamente em ações voltadas para o enfrentamento da pandemia.

O mérito da ação ainda não foi julgado em Primeira Instância e, até hoje, todas as decisões sobre o caso são liminares. Com isso, como o STJ negou o pedido apresentado pelo Município, não há como recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) no momento.