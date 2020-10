O candidato a prefeito com maior arrecadação e também com maiores gastos na parcial foi o atual prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade), que declarou ter recebido para a campanha R$ 1.174.300,00.

Os maiores gastos do candidato do Solidariedade foram com produção de programas de rádio, TV e vídeos – R$ 700 mil – seguido de publicidade em materiais impressos, com gasto de R$ 322.093,00 e de serviços de advocacia: R$ 150 mil. As despesas de Pátio com produção de programa de rádio, TV e vídeos representam mais de 42% do total de gastos na campanha na prestação de contas parcial.

Os valores mais altos recebidos foram de partidos políticos, por meio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que somaram R$ 862 mil. O candidato também declarou ter recebido R$ 312,3 mil de doações de pessoas físicas. No total, Pátio declarou uma despesa total de R$ 1.630.972,48.

O segundo candidato a prefeito que mais arrecadou até o dia 20 de outubro foi Luiz Homem de Carvalho, o Luizão (Republicanos) com R$ 617.180,00. A maior parte do total da receita da campanha veio de doação de pessoas físicas – R$ 301.180,00. Seguido de recursos próprios com R$ 207 mil e de recursos advindos de partidos políticos (R$ 109 mil). Luizão declarou ter uma despesa de R$ 740.909,98 já contratada.

A maior gasto de campanha declarado por Luizão foi com produção de programas de rádio, TV e vídeos com R$ 354 mil. Em seguida, a despesa mais elevada foi com serviços advocatícios – R$ 100 mil e publicidade por materiais impressos, com despesa de R$ 64.380,00. Do total de despesas da campanha, os gastos com produção de programas de rádio, TV e vídeos representam mais de 49%.

O candidato Thiago Muniz (DEM) é o terceiro com maior arrecadação com o total de R$ 306.060,00, sendo que o maior volume da receita foi de recursos próprios (doado pelo próprio candidato) no valor de R$ 270 mil. Thiago também recebeu R$ 33 mil em doações de pessoas físicas. O candidato declarou que até 20 de outubro, contratou um total de R$ 645.389,20 em despesas da campanha.