O juiz da 10ª Vara Eleitoral, Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, aceitou denúncia do candidato a prefeito, coronel Vanderlei Bonoto (PRTB), contra o também candidato a prefeito Cláudio Ferreira, o Paisagista (DC), por suposto caixa dois de campanha.

Além de pedir a procedência da ação de investigação judicial eleitoral, o candidato pelo PRTB pediu a cassação do registro ou do diploma da coligação de Cláudio, que tem como candidato a vice-prefeito Reginaldo dos Anjos, e declaração de inelegibilidade.

Conforme a denúncia, Cláudio teria utilizado carro de som no dia 7 de setembro para supostamente induzir o eleitor com mensagens que configurariam propaganda eleitoral antecipada, cujo processo por propaganda extemporânea está em andamento na 46ª Vara Eleitoral de Rondonópolis.

De acordo com a assessoria jurídica de Bonoto, ocorre que o veículo utilizado na ocasião (7 de setembro) seria o mesmo que o candidato do DC usa em sua campanha para a Prefeitura no período permitido e que na defesa à Justiça, referente ao processo por propaganda antecipada, Cláudio teria apresentado um contrato de prestação de serviço sonoro, formalizado por pessoa que não possuía os devidos poderes e com inúmeros erros formais, evidenciando, segundo a denúncia de Bonoto, que o documento foi forjado para “maquiar” o ilícito eleitoral denominado caixa dois.